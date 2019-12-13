Пятов вважає, що Шахтарю не варто поспішати з прогнозами на Лігу Європи

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов відреагував на поразку своєї команди від Аталанти та виліт з групи Ліги чемпіонів.

"Ми грали акуратно, не бігли стрімголов, і в принципі, це вдавалося. Але десь допустили помилки, десь суддя не розібрався... Тому тут все в купі.

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Ліга Європи? Давайте відійдемо від матчу з Аталантою, розберемо, а потім вже будемо дивитися на жеребкування", – сказав Пятов в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, що Шахтар у завершальному матчі Ліги чемпіонів на власному полі поступився Аталанті (0:3) і весною продовжить боротьбу у Лізі Європи, жеребкування якою відбудеться в понеділок, 16 грудня.

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