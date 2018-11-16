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Пятов вперше з 2009 року не потрапив до стартового складу збірної України на офіційний матч

21:19 388 Читать на русском
Пятов вперше з 2009 року не потрапив до стартового складу збірної України на офіційний матч
Андрій Пятов / фото Є. Кравса

Голкіпер Шахтаря Андрія Пятов опинився в запасі на матч Ліги націй між збірними Словаччини та України.

Воротар Андрій Пятов не потрапив до стартового складу збірної України на матч Ліги націй проти Словаччини. Вперше з вересня 2009 року Пятов не в основному складі збірної України в офіційному матчі – замість нього у старті з'явиться Денис Бойко.

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Окрім цього, у складі "синьо-жовтих" дебютує форвард Маріуполя Андрій Борячук. Цікаво, що Борячук став вже 17-м гравцем, який дебютував за часів тренерства Андрія Шевченка. До слова, нападник Маріуполя замінить на позиції форварда Романа Яремчука, який травмувався в день матчу.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Україна Україна Андрій Борячук Андрій Борячук Словаччина - Україна Андрій Пятов Андрій Пятов Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
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