Пятов вперше з 2009 року не потрапив до стартового складу збірної України на офіційний матч

Голкіпер Шахтаря Андрія Пятов опинився в запасі на матч Ліги націй між збірними Словаччини та України.

Воротар Андрій Пятов не потрапив до стартового складу збірної України на матч Ліги націй проти Словаччини. Вперше з вересня 2009 року Пятов не в основному складі збірної України в офіційному матчі – замість нього у старті з'явиться Денис Бойко.

Пятов чи Бойко: хто ж найкращий воротар для збірної України прямо зараз

Окрім цього, у складі "синьо-жовтих" дебютує форвард Маріуполя Андрій Борячук. Цікаво, що Борячук став вже 17-м гравцем, який дебютував за часів тренерства Андрія Шевченка. До слова, нападник Маріуполя замінить на позиції форварда Романа Яремчука, який травмувався в день матчу.

Словаччина – Україна: стартові склади на матч Ліги націй, Шевченко експериментує