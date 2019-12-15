Пятов визнав, що Зоря переграла Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився думками щодо поєдинку 18-го туру УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Матч видався справді гарний. Я ще після нашої зустрічі із Зорею в першому колі говорив, що мені дуже подобається їхня командна гра. Із луганцями завжди цікаві протистояння, ніхто не закривається, а в підсумку маємо футбол, від якого глядачі дістають задоволення.

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Рівна гра була – вони більше атакували, але також і ми в контратаках мали гарні моменти. Напевно десь вдалося перемогти завдяки досвіду та класу, і десь везіння. Просто всі фактори склалися – і ми домоглися потрібного результату.

Безумовно було важливо завершити рік перемогою. Після невдачі з Аталантою було важко відновитися, плюс деякі хлопці пропускали матч, хтось травмований. Проте з’явився шанс для тих, хто менше грав, і вони показали, що ми маємо рівноцінні заміни. Сподіваємось, вони ще швидше зростуть та зміцніють.

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Я завжди, перед кожною грою, говорю хлопцям, що ми не повинні давати суперникам навіть шансу, навіть подумки наблизитись до нас. Тоді й ми домагатимемось цілей. А грати сьогодні з настроєм, завтра без – цього я точно не дозволю нікому!", – цитує воротаря офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що донеччани переграли Зорю завдяки голам Жуніора Мораєса та Марлоса (з пенальті). Нині в активі "гірників" 50 очок після 18-ти турів.

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