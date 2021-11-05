Андрій Пятов був визнаний найкращим футболістом "гірників" у жовтні, повідомляє прес-служба клубу. За нього віддали голос майже 3 тисячі осіб (48%).

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У жовтні Пятов провів у складі Шахтаря два матчі – у них він не пропускав. Спершу Андрій зберіг свої ворота сухими в українському Класичному з Динамо (0:0), а пізніше відстояв на нуль у кубковому протистоянні з Чорноморцем (3:0).

Відзначимо, що друге місце виборов Георгій Судаков (1 023 голоси), випередивши Тете лише на 49 голосів.

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