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Пятов випередив Шовковського за кількістю матчів у збірній України – новий рекорд серед воротарів

16:43 131 Читать на русском
Пятов випередив Шовковського за кількістю матчів у збірній України – новий рекорд серед воротарів
Андрій Пятов / Getty Images

Завершальний матч відбору Євро-2020 проти Сербії став особливим для голкіпера збірної України Андрія Пятова.

9’ Душан Тадіч
 
Роман Яремчук 33’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук

Гравець Шахтаря проводить 93-ій поєдинок у складі національної збірної, інформує сайт УАФ.

Сербія – Україна – відео голів

За цим показником Пятов випередив колишнього воротаря Динамо Олександра Шовковського, який наразі працює у тренерському штабі Андрія Шевченка. У загальному списку ветеранів збірної України страж воріт донеччан вирвався на чисту п'яту сходинку, а лідером залишається Анатолій Тимощук – 144 матчі у футболці головної команди країни.

Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нагадаємо, Пятов провів від дзвінка до дзвінка усі ігри поточного відбору на Євро – у семи турах він пропустив лише 2 м'ячі (до матчу проти Сербії).

blog_ava
Сербія – Україна – відео голів
16:34
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Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна Збірна України Рекорди Євро-2020 Олександр Шовковський Олександр Шовковський Сербія - Україна
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