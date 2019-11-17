Пятов випередив Шовковського за кількістю матчів у збірній України – новий рекорд серед воротарів

Завершальний матч відбору Євро-2020 проти Сербії став особливим для голкіпера збірної України Андрія Пятова.

Гравець Шахтаря проводить 93-ій поєдинок у складі національної збірної, інформує сайт УАФ.

Сербія – Україна – відео голів

За цим показником Пятов випередив колишнього воротаря Динамо Олександра Шовковського, який наразі працює у тренерському штабі Андрія Шевченка. У загальному списку ветеранів збірної України страж воріт донеччан вирвався на чисту п'яту сходинку, а лідером залишається Анатолій Тимощук – 144 матчі у футболці головної команди країни.

Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Нагадаємо, Пятов провів від дзвінка до дзвінка усі ігри поточного відбору на Євро – у семи турах він пропустив лише 2 м'ячі (до матчу проти Сербії).