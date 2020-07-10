Пятов відверто оцінив жереб Шахтаря в Лізі Європи

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився думками щодо жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи.

"Дай Боже, щоб Шахтар пройшов далі. Ми докладатимемо всіх зусиль, аби в другій грі з Вольфсбургом здобути потрібний нам результат. Що ж до ймовірного суперника, то ми знаємо, що Базель упевнено виграв перший матч в Айнтрахта (3:0), і, напевно, відсотків на 90 забезпечив собі вихід до наступного раунду. Якщо так, то це гарний опонент, з яким ми зустрічалися дуже давно. Там багато що змінилося. Ще рано, звісно, забігати вперед, але можу сказати, що я задоволений жеребкуванням.

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У новому форматі й полягає непередбачуваність турніру – один матч, де багато що вирішуватимуть різні моменти й деталі: хто як налаштується на гру, кому сприятиме успіх. Головне, що ми вже провели жеребкування, цей турнір відбудеться й футбол нарешті ожив. В усіх однакові шанси, і хай переможе найсильніший!

Я щасливий, що другий матч з Вольфсбургом зіграємо вдома! Хоч у цій ситуації граємо без уболівальників, проте фактор свого стадіону має зіграти на руку. Тож для нас це величезний плюс", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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