"Їх було багато, одного відзначити складно. Є потенціал, але кожен ним користується по-різному. У цьому плані найбожевільнішим був Дуглас Коста, проте йому чогось забракло, щоб стабільно грати в топклубах – Баварії, Ювентусі… Зрештою, він поїхав до Бразилії.

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Напевно, якщо говорити про людські якості, то найкращим був Фернандінью – перший бразилець, з яким я зіткнувся. Він настільки професіонал, що досі виступає за Манчестер Сіті. Це показник того, що людина була готова тримати рівень і навіть вирости.

Тайсон і Марлос також футболісти топ-рівня, приємні й добрі люди. Сумую за ними", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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