У голкіпера Шахтаря та збірної України Андрія Пятова народився хлопчик.

Андрій Пятов вчетверте став батьком. Після першого матчу 1/16 з Айнтрахтом (2:2), у якому голкіпер припустився жахливої помилки під час першого гола німців, дружина Юлія народила йому хлопчика.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Це перший хлопчик у родині Пятових, оскільки інші троє дітей – дівчата.

Шахтар після першого матчу з Айнтрахтом поставив себе в некомфортну ситуацію, адже німці забили 2 голи на виїзді і є фаворитом у другому поєдинку на Коммерцбанк Арені.