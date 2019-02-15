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Пятов вчетверте став батьком

13:25 262 Читать на русском
Пятов вчетверте став батьком
Андрій Пятов / ФК Шахтар

У голкіпера Шахтаря та збірної України Андрія Пятова народився хлопчик.

Андрій Пятов вчетверте став батьком. Після першого матчу 1/16 з Айнтрахтом (2:2), у якому голкіпер припустився жахливої помилки під час першого гола німців, дружина Юлія народила йому хлопчика.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Це перший хлопчик у родині Пятових, оскільки інші троє дітей – дівчата.

Шахтар після першого матчу з Айнтрахтом поставив себе в некомфортну ситуацію, адже німці забили 2 голи на виїзді і є фаворитом у другому поєдинку на Коммерцбанк Арені.

Теги
Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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