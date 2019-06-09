Пятов: Важливо, щоб всі були здорові, аби Шевченко поламав голову, кого випустити на Люксембург

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу в 4-му турі кваліфікації до Євро-2020.

"Атмосфера на Арені Львів? Наша перемога над Сербією – заслуга вболівальників. За такої підтримки ти просто не помічаєш, як ноги несуть вперед. Низький уклін уболівальникам. Завжди приємно грати у Львові. Знаємо, як тут люблять збірну.

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Настрій перд Люксембургом гарний. Зараз головне – відновитися, щоб підійти до поєдинку в найкращих кондиціях.

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Важливо, щоб всі були здорові, щоб була присутня конкуренція і Андрій Миколайович поламав голову, кого випустити. Всі мотивовані і налаштовані взяти максимум очок", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.