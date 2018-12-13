Пятов: Мабуть, Шахтар отримав те, що заслужив

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов зазначив, що команда, звичайно, хотіла грати в плей-офф Ліги чемпіонів, але вважає, що потрапляння в Лігу Європи також не є поганим результатом.

"Звичайно, ми хотіли пограти далі в Лізі чемпіонів, але, мабуть, отримали те, що заслужили. В принципі, перед матчем з Хоффенхаймом було взагалі під питанням продовження виступів у єврокубках. Але ми виграли ту гру і у нас з'явилися хороші шанси.

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Ми готувалися до матчу з Ліоном, забили гол... Ніби непогано грали, так з помилками, але, як бачите, майстерність все вирішила.

Тренер побажав нам успіхів у майбутніх матчах. Звичайно, всі засмучені. Результат був по ходу гри, але не втримали. Нічого, все ще попереду. Значить, так треба було, будемо грати в Лізі Європи.

Чого не вистачило? Втримати рахунок. У нас там був момент у контратаці, у Мораєса, здається, за рахунку 1:0 у другому таймі. Можливо, якби він забив, то за рахунку 2:0 все склалося б по-іншому.

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Погодні умови? Вони однакові для всіх. Перенос матчу до Києва? Це ніяк не вплинуло. Прийшло майже 40 тисяч, усі вболівали, велике їм дякую. Ми відчували підтримку. Вибачаюся, що не виграли. Будемо намагатися радувати вболівальників надалі", – сказав він журналістам у мікст-зоні після матчу.