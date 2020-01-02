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Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+

10:58 765 Читать на русском
Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+
Андрій Пятов / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної України Андрій Пятов залишається ласим шматочком для багатьох клубів Європи і у своїй віковій категорії поступається лише одному голкіперу.

Впевнена і стабільна гра голкіпера збірної України і донецького Шахтаря Андрія Пятова у його віці продовжує викликати повагу та захоплення провідних футбольних експертів світового футболу. Так, популярний авторитетний портал Transfermarkt на даний момент оцінює нашого воротаря у 2,5 млн євро.

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Серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожчим за Пятова є лише сім виконавців, а з воротарів даної вікової категорії він поступається тільки своєму словенському колезі з Інтера Саміру Хандановічу, повідомляє Zbirna.com.

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Топ-10 найдорожчих футболістів світу, що народились до 1985 року

1. Тьагу Сілва (захисник ПСЖ, 22.09.1984 р. н.) – 6 млн євро

2. Самір Хандановіч (голкіпер Інтера, 14.07.1984 р. н.) – 6 млн євро

3. Джорджо К'єлліні (захисник Ювентуса, 14.08.1984 р. н.) – 5 млн євро

4. Андрес Іньєста (півзахисник Віссел Кобе, 11.05.1984 р. н.) – 4 млн євро

5. Сантьяго Касорла (півзахисник Вільярреала, 13.12.1984 р. н.) – 4 млн євро

6. Франк Рібері (півзахсник Фіорентини, 07.04.1983 р. н.) – 4 млн євро

7. Златан Ібрагімович (нападник Мілана, 03.10.1981 р. н.) – 3,5 млн євро

8. Марселінью (півзахисник Лудогорця, 24.08.1984 р. н.) – 2,5 млн євро

9. Андрій Пятов (голкіпер Шахтаря, 28.06.1984 р. н.) – 2,5 млн євро

10. Карлос Санчес (півзахисник Сантоса, 02.12.1984 р. н.) – 2,5 млн євро

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