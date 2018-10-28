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Пятов: У роздягальні мені торт подарували, а потім мене в нього обличчям

20 жовтня 07:30 565 Читать на русском
Пятов: У роздягальні мені торт подарували, а потім мене в нього обличчям
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував свій 400-й матч за "гірників", який припав на гру 12 туру УПЛ проти Десни.

"Кожному воротареві приємно завжди грати на нуль, але для мене в цей день найголовнішою була перемога команди.

Шахтар в меншості дотиснув Десну завдяки голу на останніх хвилинах

У роздягальні мені торт подарували, а потім мене в нього обличчям. Приємно, що увагу приділяють, не забувають. Я дуже щасливий. Мене за руки тримали, але я встиг його спробувати. Смачний", – розповів Пятов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Шахтар – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, матч 12 туру чемпіонату України Шахтар – Десна став для голкіпера "гірників" 400-м у кар’єрі за донецьку команду. Шахтар у цій грі мінімально здолав підопічних Рябоконя.

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар - Десна
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