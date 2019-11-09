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Пятов: У мене був найбільший відсоток жиру в команді

08:52 270 Читать на русском
Пятов: У мене був найбільший відсоток жиру в команді
Андрій Пятов / Фото з відкритих джерел

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов пригадав, хто у складі Шахтаря мав найкращу фізичну форму, а кому доводились важко працювати, аби тримати себе у необхідних кондиціях.

"Найпідкачанішими завжди були африканці. Агахова, наприклад. У них така фізіологія: за структурою тіло дуже мускулисте, при цьому на фітнес вони взагалі не заходять. Ще найпідкачанішими були луцькі пацани – Слава Шевчук, Кобін. Це від природи у них. З західної України – Федецький теж. Жилаві все.

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А я люблю поїсти. У нас є дієтолог, міряє жир. Треба дивитися по списку: Пятов, Дентіньо, хто там ще важковаговики. У мене був найбільший відсоток жиру в команді. Було 15% після відпустки. Довелося сісти на дієту. Зате м'яч не відскакує", – розповів Пятов у програмі Триндець.

Нагадаємо, голкіпер збірної України перейшов у стан "гірників" у 2007 році з полтавської Ворскли.

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