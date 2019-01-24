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Пятов та Шевченко віддають перевагу блондинкам – голкіпери Шахтаря пройшли бліц-опитування

15:26 234 Читать на русском
Пятов та Шевченко віддають перевагу блондинкам – голкіпери Шахтаря пройшли бліц-опитування
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Воротарі донецького Шахтаря Андрій Пятов та Олексій Шевченко відповіли на бліц-питання.

Воротарям довелось обирати між блондинками та рудими дівчатами, між доларами та гривнями, між Кобіним та Мессі та між Мальдівами та Азовським морем.

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Нагадаємо, наразі Шахтар перебуває на зборах у Туреччині. "Гірники" провели один товариський матч проти Хайдука, який програли з рахунком 1:4.

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Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Відеоновини Олексій Шевченко Олексій Шевченко
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