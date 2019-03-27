Пятов та Кадар увійшли в команду тижня FIFA 19

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов та захисник Динамо Тамаш Кадар увійшли в команду тижня FIFA 19.
EA Sports опублікувала команду 28–го тижня в FIFA 19. До неї увійшли голкіпер Андрій Пятов та захисник Тамаш Кадар. Розробники випустили оновлені картки 23 гравців, які найкраще себе проявили минулого тижня.
Пятов перебуває в топ-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020 за версією УЄФА
Основний склад команди тижня:
Марко Дмітрович (Ейбар / Сербія) – 82
Ектор Морено (Реал Сосьєдад / Мексика) – 81
Каміль Глік (Монако / Польща) – 85
Жорді Альба (Барселона / Іспанія) – 89
Ніко Шульц (Хоффенхайм / Німеччина) – 84
Миралем П'яніч (Ювентус / Боснія і Герцеговина) – 88
Денис Черишев (Валенсія / Росія) – 81
Поль Погба (Манчестер Юнайтед / Франція) – 91
Еден Азар (Челсі / Бельгія) – 94
Мемфіс Депай (Ліон / Нідерланди) – 86
Седрік Бакамбу (Бейцзін Гоань / ДР Конго) – 84
Запасні:
Андрій Пятов (Шахтар / Україна) – 82
Ніколо Барелла (Кальярі / Італія) – 81
Тамаш Кадар (Динамо Київ / Угорщина) – 81
М'Байе Ньянг (Ренн / Сенегал) – 81
Еран Захави (Гуанчжоу Фулі / Ізраїль) – 83
Саломон Рондон (Ньюкасл / Венесуела) – 84
Стів Муньє (Хаддерсфілд / Бенін) – 81
Резерв:
Константінос Лайфіс (Стандард / Кіпр) – 80
Седрік Аміссі (Аль-Таавун / Бурунді) – 80
Давид Аккам (Філадельфія Юніон / Гана) – 78
Еліф Елмаз (Фенербахче / Македонія) – 76
Марко Манкозу (Лечче / Італія) – 74