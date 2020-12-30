Пятов став найкращим гравцем Шахтаря у 2019 році – у топ-3 відразу два українці

Голкіпер збірної України Андрій Пятов визнаний фанатами Шахтаря кращим гравцем клубу в 2019 році.

В опитуванні на офіційних сторінках клубу в соцмережах переможцем став Андрій Пятов, якого підтримали більше половини опитуваних (6 134 голоси), повідомляє прес-служба Шахтаря.

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Місця з другого по четверте з деякою різницею в балах посіли Тарас Степаненко (1 852), Тайсон (1 620) і Жуніор Мораєс (1 455), а Марлос фінішував п'ятим (614).

Додамо, що Пятов перервав тривалу гегемонію легіонерів "гірників". У 2018 році найкращим гравцем Шахтаря став Тайсон, в 2016 та 2017 років – Марлос, а ще раніше Алекс Тейшейра (2015) і Даріо Срна (2014 року).

У 2019 році голкіпер провів за донеччан 39 матчів, 19 з яких – "сухі", а всього за кар'єру в Шахтарі у нього 210 поєдинків без пропущених м'ячів.

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