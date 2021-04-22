"Почесно дуже. Дійсно пишаюся цим. Не буду приховувати, що в душі радію. Напевно, я це заслужив, стільки років був відданим клубу. Життя покаже, що далі. Буду докладати зусиль, щоб уже Срна (у нього 536 матчів – прим.) починав нервувати. Не всі тільки від мене залежить. Якщо буду працювати і доводити, може бути, свій шанс отримаю ще.

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Ніколи не ставив особисті заслуги вище команди. Для мене команда – найголовніше. Якщо буду прагнути досягати успіхів з командою, напевно, буду ставити якісь особисті рекорди, успіхи. Тому буде у команди все добре – і я ще зіграю стільки матчів, скільки судилося.

Я не зупиняюся, працюю над собою. У нас здорова конкуренція. Це найголовніше, що боремося, хочемо, щоб команда повернулася на колишній рівень. Я радий за Степаненка, він заслужив стільки зіграти. Головне, щоб здоров'я не підводило. Він ще й мене може наздогнати", – розповів Пятов у коментарі Shakhtar News.

Зазначимо, що голкіпер є третім у списку гравців Шахтаря за кількістю матчів у складі "гірників" – 468 матчів. Перше місце утримує Даріо Срна, який провів за донецький клуб 536 поєдинків.

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