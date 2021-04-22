Пятов сподівається змусити Срну нервувати через рекорд за кількістю матчів за Шахтар
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про свої думки щодо рейтингу гвардійців донецького клубу.
"Почесно дуже. Дійсно пишаюся цим. Не буду приховувати, що в душі радію. Напевно, я це заслужив, стільки років був відданим клубу. Життя покаже, що далі. Буду докладати зусиль, щоб уже Срна (у нього 536 матчів – прим.) починав нервувати. Не всі тільки від мене залежить. Якщо буду працювати і доводити, може бути, свій шанс отримаю ще.
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Ніколи не ставив особисті заслуги вище команди. Для мене команда – найголовніше. Якщо буду прагнути досягати успіхів з командою, напевно, буду ставити якісь особисті рекорди, успіхи. Тому буде у команди все добре – і я ще зіграю стільки матчів, скільки судилося.
Я не зупиняюся, працюю над собою. У нас здорова конкуренція. Це найголовніше, що боремося, хочемо, щоб команда повернулася на колишній рівень. Я радий за Степаненка, він заслужив стільки зіграти. Головне, щоб здоров'я не підводило. Він ще й мене може наздогнати", – розповів Пятов у коментарі Shakhtar News.
Зазначимо, що голкіпер є третім у списку гравців Шахтаря за кількістю матчів у складі "гірників" – 468 матчів. Перше місце утримує Даріо Срна, який провів за донецький клуб 536 поєдинків.