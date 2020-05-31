Пятов: Шахтарю потрібно пропустити, щоб почати грати

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов назвав переломний момент у матчі 24-го туру проти Динамо (3:1).

"Звичайно, футбол — для уболівальників. Важко без них грати. Це трохи нагадує товариські ігри на зборах. Ми розуміємо, що нам потрібно дограти чемпіонат, переступити невдоволення, що ми граємо без фанів. Я думаю, це нам вдалося. Ми відповідально підійшли до гри і виконали те, про що ми домовлялися.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Шахтарю потрібно пропустити, щоб почати грати? Повірте, у мене таке ж враження склалося. Ми почали не дуже впевнено, десь спали, мені здається. Пропустили один гол, його не зарахували, продовжували в тому ж темпі грати, незібрано. Пропустили гол, відразу ж відповіли, відчули впевненість. У перерві зробили корективи, поговорили щиро, вийшли і забили два голи", – цитує Пятова Sport.ua.

Перемога забезпечила донецькому клубу 16-очковий відрив від найближчого переслідувача. Зоря, Десна та Динамо мають однакову кількість залікових балів.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці