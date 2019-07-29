Пятов: Шахтар програв Динамо через індивідуальні помилки

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок України.

"Пропустили через власні ж помилки. Програли позицію після кутового, пропустили контратаку. Ми контролювали м'яч, створювали тиск, непогано грали. Наша команда не заслуговувала на поразку, але через індивідуальні помилки програли.

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У футболі все буває. Сезон тільки починається, перша офіційна гра. Зараз головне підготуватися до чемпіонату і здобути золоті медалі.

Петарди на полі? Приємно, коли вболівальники створюють таку атмосферу, але хотілося б, щоб обходилося без подібних моментів.

Каштру і Фонсека – різні тренери. У них своє бачення футболу. Намагаємося виконувати вимоги. У нас виходило, але за три хвилини все змінилося", – цитує Пятова Dynamomania.

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