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Пятов: Шахтар програв Динамо через індивідуальні помилки

10:34 169 Читать на русском
Пятов: Шахтар програв Динамо через індивідуальні помилки
Андрій Пятов / Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Пропустили через власні ж помилки. Програли позицію після кутового, пропустили контратаку. Ми контролювали м'яч, створювали тиск, непогано грали. Наша команда не заслуговувала на поразку, але через індивідуальні помилки програли.

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У футболі все буває. Сезон тільки починається, перша офіційна гра. Зараз головне підготуватися до чемпіонату і здобути золоті медалі.

Петарди на полі? Приємно, коли вболівальники створюють таку атмосферу, але хотілося б, щоб обходилося без подібних моментів.

Каштру і Фонсека – різні тренери. У них своє бачення футболу. Намагаємося виконувати вимоги. У нас виходило, але за три хвилини все змінилося", – цитує Пятова Dynamomania.

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Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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