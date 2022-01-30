Пятов: Шахтар націлений на требл, усе залежить від нас
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про підготовку до весняної частини сезону.
"Для нас ці збори відрізняються, адже кожен тренер має свій підхід, але кардинальних відмінностей немає. Роберто Де Дзербі хоче реалізувати свої тактичні ідеї, тому зараз багато теоретичних занять, а в іншому – все як зазвичай.
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У Шахтаря цілі завжди максимальні. Ми вже виграли один трофей, у чемпіонаті йдемо на першому місці, продовжуємо боротьбу в Кубку. Націлені на требл, усе залежить від нас", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, першу половину сезону донеччани завершили на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на два очки. Окрім того, Роберто Де Дзербі вже виграв у Шахтарі свій перший трофей – Суперкубок України.
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