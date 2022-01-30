"Для нас ці збори відрізняються, адже кожен тренер має свій підхід, але кардинальних відмінностей немає. Роберто Де Дзербі хоче реалізувати свої тактичні ідеї, тому зараз багато теоретичних занять, а в іншому – все як зазвичай.

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У Шахтаря цілі завжди максимальні. Ми вже виграли один трофей, у чемпіонаті йдемо на першому місці, продовжуємо боротьбу в Кубку. Націлені на требл, усе залежить від нас", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, першу половину сезону донеччани завершили на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на два очки. Окрім того, Роберто Де Дзербі вже виграв у Шахтарі свій перший трофей – Суперкубок України.

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