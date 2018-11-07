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Пятов: Шахтар намагається грати у такий же футбол, як Манчестер Сіті

15:57 164 Читать на русском
Пятов: Шахтар намагається грати у такий же футбол, як Манчестер Сіті
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями напередодні матчу групового раунду Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

"Звичайно, отримуєш задоволення, коли бачиш, як грає Манчестер Сіті. І, в принципі, наша команда намагається грати в такий же футбол, як "містяни".

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Тому, звичайно, дивишся, вчишся, а грати проти таких суперників – теж свого роду задоволення, іспит, тому будемо старатися", – цитує Пятова телеканал Футбол 1/2.

Нагадаємо, що поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 7 листопада. Початок о 22:00.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
4
год
:
54
хв
Шахтар
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Ліга чемпіонів Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Манчестер Сіті - Шахтар
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