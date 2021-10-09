"Який зі 100 проведених матчів за збірну найбільше запам'ятався? Скажу так – кожен наступний матч для мене особливий. Ось минув матч з Фінляндією. Він був особливим, тому що ми не мали права на помилку. Розуміли, що або ми виграємо і зберігаємо шанси, або вони стають гіршими.

Фінляндія – Україна: вболівальники обрали "Лева" матчу

Приємно, що провів стільки матчів. У 2007-му році і не мріяв, що зможу стільки зіграти. Але завдяки тренерам і підтримці партнерів я цього домігся.

Мої сейви? Я не розбираю свою гру. Є тренери. Для мене головне – результат. Припустився достатньо помилок. Все аналізую. Розберемо моменти з Кернозенком", – сказав Пятов в ефірі ТК Футбол.

37-річний Пятов є 5-м гравцем, якому підкорилась відмітка у 100 голів за збірну України.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022