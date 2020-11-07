"Тут не можна якісь плани будувати, що я, наприклад, в 40 піду з футболу. Все залежить від мого стану. Слава богу, травм немає.

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Форму я десь втрачу, десь наберу. Голова на місці. Все буде від мене залежати. Тут є ще бажання. Якщо ти будеш горіти, то готовий грати. Якщо тобі байдуже, тоді вже не бачу сенсу", – сказав Пятов в інтерв'ю шоу "Слава+" на Youtube-каналі Люкс ФМ.

Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.

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