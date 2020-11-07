Пятов розповів, коли планує завершити кар'єру
Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов пояснив, які фактори впливатимуть на рішення остаточно повісити бутси на цвях.
"Тут не можна якісь плани будувати, що я, наприклад, в 40 піду з футболу. Все залежить від мого стану. Слава богу, травм немає.
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Форму я десь втрачу, десь наберу. Голова на місці. Все буде від мене залежати. Тут є ще бажання. Якщо ти будеш горіти, то готовий грати. Якщо тобі байдуже, тоді вже не бачу сенсу", – сказав Пятов в інтерв'ю шоу "Слава+" на Youtube-каналі Люкс ФМ.
Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.