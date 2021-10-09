Поєдинок проти Фінляндії став особливим для голкіпера збірної України Андрія Пятова.

Ветеран Шахтаря вийшов зі старту, досягнувши знаменної позначки у 100 матчів за "синьо-жовтих".

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Пятов став лише п'ятим гравцем збірної України, якому підкорилася сотня. Раніше це зробили Тимощук (144 матчі), Шевченко (111), Ярмоленко (102) і Ротань (100). Втім, голкіпер вже зараз встановив віковий рекорд, ставши найстаршим гравцем в історії збірної. Пятов вийшов на поле у ​​віці 37 років і 103 дні, обійшовши того-таки Тимощука (37 років і 83 дні).

Нагадаємо, кіпер "гірників" планував завершити кар'єру в збірній після Євро-2020, однак потім змінив своє рішення.

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