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Пятов провів 90-й матч за збірну України

11:23 190 Читать на русском
Пятов провів 90-й матч за збірну України
Андрій Пятов – голкіпер збірної України

Воротар збірної України встановив для себе чергове історичне досягнення.

Учорашній матч зі збірною Литвою став для голкіпера донецького Шахтаря Андрія Пятова 90-м у складі збірної України, – інформує Sport.ua. Він став 6-м серед всіх гравців і 2-м після Олександра Шовковського серед голкіперів, які досягли цієї межі.

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33 рази Андрій захищав ворота національної дружини у чемпіонатах світу, 27 – у товариських зустрічах, 26 – у чемпіонатах Європи, 3 – у Лізі націй, 1 – у міжнародному турнірі.

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33 рази ставив Пятова до складу Михайло Фоменко, 23 – Андрій Шевченко, 13 – Олексій Михайличенко, 12 – Олег Блохін, 4 – Юрій Калитвинцев, по 2 – Мирон Маркевич і Андрій Баль і одного разу Олександр Заваров.

До слова, за кількістю матчів рангу чемпіонату Європи Андрій Пятов поступається лише Андрію Шевченку (29 ігор) і Анатолію Тимощуку (28).

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