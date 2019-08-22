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Пятов пропустив тренування Шахтаря – голкіпер може не зіграти проти Маріуполя

14:40 452 Читать на русском
Пятов пропустив тренування Шахтаря – голкіпер може не зіграти проти Маріуполя
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не займався разом з командою на ранковому тренуванні.

 

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не тренувався разом із командою на ранковому занятті, передає Tribuna.

Коваленко заявив, що готовий до матчу з Маріуполем – він ще не грав за Шахтар у поточному сезоні

Зазначається, що 35-річний воротар окремо займався фітнесом. На тренуванні були присутні Георгій Єрмаков, Євген Гриценко і Олексій Шевченко із голкіперів. Додається, що Анатолій Трубін та Данило Сікан грали за дубль.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе 25 серпня проти Маріуполя.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Шахтар - Маріуполь
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