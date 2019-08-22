Пятов пропустив тренування Шахтаря – голкіпер може не зіграти проти Маріуполя

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не займався разом з командою на ранковому тренуванні.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не тренувався разом із командою на ранковому занятті, передає Tribuna.

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Зазначається, що 35-річний воротар окремо займався фітнесом. На тренуванні були присутні Георгій Єрмаков, Євген Гриценко і Олексій Шевченко із голкіперів. Додається, що Анатолій Трубін та Данило Сікан грали за дубль.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе 25 серпня проти Маріуполя.

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