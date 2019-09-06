Пятов пригадав матч проти Литви 12-річної давнини

Голкіпер збірної України Андрій Пятов пригадав, як "синьо-жовті" програли Литві у відбірковому матчі Євро-2008 (0:2).

"Ми до всіх суперників однаково готуємося, дуже серйозно. Повірте, ніхто не розслаблений, немає аутсайдерів. Той же Люксембург це показав.

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Матч 2007 року, звичайно, пам'ятаю. Він був не дуже приємним, тому що програли. Пам'ятаю, вийшов, тому що Саша Шовковський отримав травму. Було не сильно вдало, але будемо виправляти", – сказав Пятов.

У відбірковому циклі Євро-2008 збірна України поступилась на виїзді Литві з рахунком 0:2. Кваліфікаційну групу виграли фіналісти ЧС-2006 Франція та Італія.

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