Пятов пригадав фіаско збірної України на Євро-2016

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов оцінив шлях "синьо-жовтих" до фінальної частини євротурніру.

"Ніколи не виділяю особисті досягнення. Для мене в першу чергу важливий результат команди. Ми досягли його разом, тепер перед нами стоїть завдання успішно дограти в цьому році і готуватися до Євро.

Пятов пояснив, чому не грає у збірній України під першим номером

Всі пам'ятають, як ми зіграли на минулому чемпіонаті Європи, хочеться досягнути більшого", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірній Україні залишився лише поєдинок проти Сербії (17 листопада) на шляху до фінальної частини Євро-2020. Підопічні Шевченка вже оформили достроковий вихід із групи.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу