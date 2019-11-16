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Пятов пригадав фіаско збірної України на Євро-2016

16:56 417 Читать на русском
Пятов пригадав фіаско збірної України на Євро-2016
Андрій Пятов / Фото УЄФА

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов оцінив шлях "синьо-жовтих" до фінальної частини євротурніру.

 

"Ніколи не виділяю особисті досягнення. Для мене в першу чергу важливий результат команди. Ми досягли його разом, тепер перед нами стоїть завдання успішно дограти в цьому році і готуватися до Євро.

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Всі пам'ятають, як ми зіграли на минулому чемпіонаті Європи, хочеться досягнути більшого", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірній Україні залишився лише поєдинок проти Сербії (17 листопада) на шляху до фінальної частини Євро-2020. Підопічні Шевченка вже оформили достроковий вихід із групи.

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Теги
Євро-2020 Сербія - Україна Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна Збірна України
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