"Збірна Шотландії? Особливо не стежив за ними. Тепер стежитиму. Робертсон? Я знаю. Буде час, ми підготуємось. Я грав раніше на цьому стадіоні. Наша збірна програла шотландцям. Не можу сказати, що це – фартовий стадіон. Хоча влітку на Євро ми обіграли там шведську збірну.

"Молив Бога, щоб не потрапили на Італію та Португалію", – Петраков відреагував на жереб збірної України

Чи задоволений Петраков, що не дістались Італія чи Португалія? Так. Важливо, що не потрапила Італія та Португалія. Тепер він має 4 місяці, щоб підготуватися. Всю відповідальність він усвідомлює, та й хлопці також. Черговий плей-офф для збірної України? Щось змінилося. Все вирішується в одній грі, а не у двох матчах. Потрібно налаштовуватись, як на фінал. Усі сили треба віддавати.

Пам'ятаю, ми грали стики зі Словенією. У Львові виграли 2:0, а потім могли мінімально поступитися в гостях. Є 90 хвилин, може бути 120 хвилин та серія пенальті. Дуже багато деталей, хто як грає на стандартах та інше. Ми це все вивчимо. Буде цікаво", – поділився Пятов у коментарі Sportarena.

До слова, матч відбудеться у Глазго 24 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45. У випадку перемоги збірній України належить зіграти проти переможця пари Уельс – Австрія, аби завоювати путівку на Мундіаль.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль