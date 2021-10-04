"Робота в кожному матчі важлива. Гра по-різному складається. Немає однакових матчів. Головне – концентрація. Динамо мало 3 очки відриву від нас, вони грали обережніше, на контратаках. Деякі моменти у них виходили. Десь нам не вистачило в завершальній стадії.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Відрив залишився. Ще дуже довга дистанція. Вся боротьба попереду. Результат на табло – 0:0. Команди в обороні зіграли добре, в нападі не забили. Це футбол. Ніхто не хотів програвати. Гра йшла до гола.

Чи знайшов Де Дзербі свою гру в Шахтарі? Вам (журналістам – Футбол 24) видніше. Ви ж фахівці, експерти. Ми працюємо, продовжуємо. Ми виконали дуже велику роботу і ще багато належить. Йдемо своїм шляхом. Як виходить – у нас є головний тренер, він розбирає, бачить. Тим паче ви також бачите гру і робите висновки.

Завдяки чому я здобув місце в воротах? Просто з'явився шанс – я ним користуюся. У нас абсолютно здорова конкуренція. Трубін зазнав травми. Підтримував, налаштовував себе. А там вже тренерам обирати", – сказав Андрій Пятов в ефірі YouTube-проекту "Профутбол".

Нагадаємо, Динамо та Шахтар розписали нульову нічию у матчі 10-го туру УПЛ. Кияни зберегли лідерство у турнірній таблиці та 3-очкову перевагу над донеччанами.

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ