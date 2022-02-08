Гравці Шахтаря провели тренування на зборах у Туреччині – "гірники" отримали позитивну новину.

До повноцінних тренувань повернувся капітан Шахтаря Андрій Пятов, який провів заняття у загальній групі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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А от Кривцов, Соломон та Марлон продовжують тренуватись індивідуально, відновлюючись від пошкоджень.

Додамо, що з командою на збори не полетів Євген Коноплянка, який перебуває у пошуках нового клубу. Шахтар проведе свій наступний спаринг з Шахтарем Караганди 12 лютого, початок зустрічі о 16:00.

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