Пятов повернувся до загальної групи Шахтаря – три важливих гравця продовжують займатись окремо
14:52 - Читать на русском
Гравці Шахтаря провели тренування на зборах у Туреччині – "гірники" отримали позитивну новину.
До повноцінних тренувань повернувся капітан Шахтаря Андрій Пятов, який провів заняття у загальній групі, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Шахтар оголосив суперників на другому зборі у Туреччині
А от Кривцов, Соломон та Марлон продовжують тренуватись індивідуально, відновлюючись від пошкоджень.
Додамо, що з командою на збори не полетів Євген Коноплянка, який перебуває у пошуках нового клубу. Шахтар проведе свій наступний спаринг з Шахтарем Караганди 12 лютого, початок зустрічі о 16:00.
Динамо – ідеальна опція для форварда Шахтаря: йому потрібен Луческу, або Гроші не пахнуть
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter