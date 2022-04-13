Пятов повернувся до розташування Шахтаря – тепла зустріч з одноклубниками
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов нарешті возз'єднався зі своєю командою в Туреччині.
Пятов приєднався до розташування Шахтаря після невеликої розлуки з одноклубниками, повідомляє Instagram клубу.
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Голкіпер вже долучився до тренувань із командою та також візьме участь у благодійних матчах на підтримку України. Додамо, що Андрій після початку війни, яку розв'язала Росія, тренувався у складі Металіста разом з Ярославом Ракицьким, який теж приєднався до "гірників".
Нагадаємо, наступний поєдинок Шахтаря запланований на 14 квітня – суперником "гірників" стане польська Лехія. Початок зустрічі о 20:30.
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