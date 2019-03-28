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Пятов потрапив в топ-5 голкіперів відбору Євро-2020

08:23 82 Читать на русском
Пятов потрапив в топ-5 голкіперів відбору Євро-2020
Андрій Пятов / ФФУ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов знаходиться серед кращих воротарів відбору на Євро-2020 за кількістю сейвів.

На рахунку Пятова 12 сейвів у двох матчах, що дозволяє йому ділити за цим показником третє місце з Аріелем Харушем (Ізраїль) і Олексієм Кошелевим (Молдова).

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Лідер за кількістю сейвів – Руне Ярстейн з Норвегії, у нього 16 сейвів. Бенджамін Бюхель з Ліхтенштейну зробив 13 сейвів.

Пятов перебуває в топ-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020 за версією УЄФА

Пятов провів два стартових матчі відбору Євро-2020, пропустивши в них лише один м'яч.

Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна Євро-2020
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