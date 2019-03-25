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Пятов перебуває в топ-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020 за версією УЄФА

17:58 1172 Читать на русском
Пятов перебуває в топ-7 найкращих гравців відбору до Євро-2020 за версією УЄФА
Андрій Пятов / фото: ФФУ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов потрапив до топ-7 найкращих футболістів національних команд в поточному сезоні за версією УЄФА.

Українець посідає 7 сходинку в топ-найкращих гравців національних команд, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Рейтинг наразі очолює Мемфіс Депай (Нідерланди). Слідом за ним розташувалися Серхіо Рамос (Іспанія), Маттейс Де Лігт (Нілерланди), Яспер Сіллессен (Нідерданли) Вірджил ван Дейк (Нідерланди), Харіс Сеферовіч (Швейцарія), Андрій Пятов (Україна).

УЄФА оцінює гравців за різноманітних критеріями, які властиві їхньому амплуа.

У поточному сезоні воротар Шахтаря відіграв у чотирьох офіційних матчах за "синьо-жовтих", пропустивши при цьому лише один гол.

Зазначимо, що саме Пятов став найкращим гравцем відбірного матчу до Євро-2020 між Португалією та Україною.

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Теги
Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна
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