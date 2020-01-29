Пятов поділився секретами підготовчого процесу на зборах

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов розповів про особливості підготовки до сезону на першому тренувальному зборі у Туреччині.

"На зборах звертаємо увагу на все: на тактику, техніку. Головне зараз – тактично підготуватися до зустрічі з найближчим суперником, та й трохи у фізиці додати завдяки інтенсивним тренуванням. А загалом усе нормально і збори йдуть своєю чергою.

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У кожного наставника власне бачення процесу. Ми не бігаємо, кола не намотуємо, вся робота проходить через вправи з м’ячем. Таким є зараз футбол, як і принципи нашого тренерського штабу. Воротарі теж багато тренуються поруч з польовими гравцями, багато працюють ногами. Адже завдання кожного воротаря – грати як останній захисник. Тренери підключають нас до вправ як нейтральних футболістів, граємо у квадрати. Ми провели лише три зустрічі, а планується ще достатньо матчів. На другому зборі, напевно, гратимемо по 90 хвилин. Усе звично: починаємо потроху, пробуємо, відчуваємо гру і під кінець зборів виходимо на свій рівень.

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Наближається протистояння з Бенфікою в Лізі Європи. Звісно, ми слідкуємо за її виступами, аналізуємо. Сьогодні є багато додатків, де можна завантажити і подивитися ігри, огляди матчів суперника. Гадаю, єдиний плюс Бенфіки у тому, що в них триває чемпіонат, є офіційні зустрічі, а так наші шанси рівні", – цитує Пятова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем і Бенфікою у Лізі Європи відбудеться в Харкові 20 лютого о 19:55. Матч-відповідь у Лісабоні – вже через тиждень, 27 лютого, о 22:00.

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