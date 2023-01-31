Досвідчений оборонець невдовзі повинен стати гравцем Інтера з Маямі, одним із співвласників якого є Девід Бекхем. Андрій Пятов вже привітав Кривцова із цією подією, опублікувавши відео у соцмережах, до якого придумав кумедний діалог.

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"Людина, з якою у мене завжди була ідеальна взаємодія на полі. На 13-й секунді ви навіть можете побачити як кричу йому: "Друже, оце ти класно зіграв – так і в Маямі тебе заберуть". А Сергій мені: "Андрію, яке Маямі, фокус на матчі. Я ще й упав. Футболка брудна. Юля Кривцова буде знову вдома сварити".

Так, мені буде не вистачати твоїх жартів, та надійності. Як на полі, так і поза ним. Дуже радий за тебе. Нехай майорить синьо-жовтий прапор по всьому світу. Успіхів!" – написав Пятов у своєму Instagram.

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