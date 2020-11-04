Ветеран "гірників" на поле не вийшов, але переживає важкий момент нарівні зі всіма партнерами.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

"Поразки – частина футболу, помилки – частина футболу. Це був важкий вечір для нас, але важливо – робити правильні висновки і прагнути до того, щоб ставати кращими в кожній грі. Це тільки половина шляху. Упевнений, ми будемо тільки сильнішими і зможемо досягти своєї мети. Підтримайте команду сьогодні, як ніколи", – написав Пятов в Instagram.

Нагадаємо, свій наступний матч в Лізі чемпіонів Шахтар проведе аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Борусії М.

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