Пятов: Перші матчі з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалими

Італія — 17:35 190
-
Наполі офіційно підтвердив відхід Гамшіка в Китай
-
У 7 років заробляв футболом: найкращий бомбардир Бундесліги загрожує Шахтарю та Україні, а вибирає між Реалом і БарсоюЛіга Європи — 17:00 2181
-
Карпати підписали французького хавбека ЙодаУкраїна — 15:58 1032
-
Пішов з життя екс-керівник молодіжної академії Манчестер Юнайтед – він виховав Гіггза, Бекхема та іншихАнглія — 15:35 400
-
"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця АйнтрахтаЛіга Європи — 13:00 1263