Пятов: Перші матчі з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалими

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Звичайно, якщо брати Баварію, різниця є. В принципі, все залежить від нас. Перші ігри з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалі. Сподіваюся, що і в цей раз вийде", – сказав Пятов Футбол NEWS.

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Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом на ОСК Металіст. До Харкова приїхали близько 3 тисяч німецьких фанатів.