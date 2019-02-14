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Пятов: Перші матчі з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалими

16:24 380 Читать на русском
Пятов: Перші матчі з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалими
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Звичайно, якщо брати Баварію, різниця є. В принципі, все залежить від нас. Перші ігри з німецькими клубами у нас завжди виходили вдалі. Сподіваюся, що і в цей раз вийде", – сказав Пятов Футбол NEWS.

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Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом на ОСК Металіст. До Харкова приїхали близько 3 тисяч німецьких фанатів.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
3
год
:
48
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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