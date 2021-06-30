Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов подякував справжнім фанатам за підтримку в матчі плей-офф чемпіонату Європи.

"Справжні вболівальники завжди з командою. Важливо перечитувати це речення "до" та "після" кожного матчу! Без винятків!

Ярмоленко тепло подякував українцям за підтримку в матчі зі Швецією

Великий привіт професіональним диванним критикам. P.S. Ось і бажання здійснилось (відсвяткувати день народження на Євро – Футбол 24)", – написав Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України здолала Швецію (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2020, а переможний м'яч на останніх секундах в свій актив записав Артем Довбик. У чвертьфіналі "синьо-жовтих" проекзаменує Англія.

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