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Пятов оцінив формат завершення сезону Ліги Європи

11:50 - Читать на русском
Пятов оцінив формат завершення сезону Ліги Європи
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов готовий продовжувати боротьбу у Лізі Європи.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

"У ситуації, що склалася, догравати турнір у такому форматі – варіант ідеальний. Проводити по два матчі в такі стислі терміни – просто нереально.

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З умовами погодилися клуби, розуміючи, що інакше ніяк не виходить, тому нічого страшного не буде. Така ситуація, і всім потрібно з неї виходити", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, УЄФА вирішив провести ключові матчі Ліги Європи у форматі турніру з 8-ми команди. На стадії 1/8 фіналу "гірники" змагаються з Вольфсбургом, у першому матчі підопічні Каштру на виїзді перемогли німців (2:1).

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Вольфсбург - Шахтар Андрій Андрій Пятов
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