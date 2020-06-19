Пятов оцінив формат завершення сезону Ліги Європи

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов готовий продовжувати боротьбу у Лізі Європи.

"У ситуації, що склалася, догравати турнір у такому форматі – варіант ідеальний. Проводити по два матчі в такі стислі терміни – просто нереально.

Пятов: Не стану вихваляти Трубіна – навколо нього і так занадто багато піару

З умовами погодилися клуби, розуміючи, що інакше ніяк не виходить, тому нічого страшного не буде. Така ситуація, і всім потрібно з неї виходити", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, УЄФА вирішив провести ключові матчі Ліги Європи у форматі турніру з 8-ми команди. На стадії 1/8 фіналу "гірники" змагаються з Вольфсбургом, у першому матчі підопічні Каштру на виїзді перемогли німців (2:1).

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"