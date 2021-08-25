"Це футбольне життя. По-перше, я не йшов до завершення кар'єри. Я б не підписував новий контракт. Тим більше я вже говорив, що у мене амбітний контракт, де я хочу і повинен боротися за місце. Це моє рішення.

Петраков викликав заміну Луніну – трійка голкіперів збірної України повністю оновилась

Якщо побачу, що не тягну, скажу: "Дякую, до побачення". А так у мені живуть амбіції. Напевно, заново все завирувало. Звичайно, не такий шанс я б хотів, щоб мої колеги і друзі отримували травми.

Я не ставлю собі завдання грати довго, як Буффон. Хочу допомагати команді. Головне, щоб травми обходили стороною, це найголовніше. Буду намагатися. Якщо тренерський штаб, президент скаже: "Вибач, але ти нам не потрібен". Тоді так, я все зрозумію, буду ухвалювати рішення", – сказав Пятов у ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"