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Пятов: Не бачу, хто в складі збірної України може перегоріти

23:33 18 Читать на русском
Пятов: Не бачу, хто в складі збірної України може перегоріти
Збірна України / УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов оцінив готовність "синьо-жовтих" до Євро-2020.

"Зінченко грає в Манчестер Сіті, Маліновський – в Італії, Миколенко взагалі нікого не боїться. Тому я не бачу того, хто може перегоріти.

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У нас ще буде час на підготовку, будуть матчі в єврокубках за клуби, будуть збори в березні. Тому нашу готовність оцінимо вже перед початком Євро", – зазначив Пятов на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Євро-2020 Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Пятов Андрій Пятов
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