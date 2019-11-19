Пятов: Не бачу, хто в складі збірної України може перегоріти

Голкіпер збірної України Андрій Пятов оцінив готовність "синьо-жовтих" до Євро-2020.

"Зінченко грає в Манчестер Сіті, Маліновський – в Італії, Миколенко взагалі нікого не боїться. Тому я не бачу того, хто може перегоріти.

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У нас ще буде час на підготовку, будуть матчі в єврокубках за клуби, будуть збори в березні. Тому нашу готовність оцінимо вже перед початком Євро", – зазначив Пятов на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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