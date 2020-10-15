"Я не люблю обговорювати воротарів. Я із Жорою спілкуюся добре, після Франції з ним спілкувався, перед Німеччиною та Іспанією. Я завжди буду захищати і підтримувати воротарів. Але можу одне сказати, що Жора показав рівень справжнього воротаря в плані психології. Тому що у голкіпера бувають різні матчі.

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Ти можеш пропустити сім, два або чотири м'ячі. Але те, як ти потім виходиш з цих матчів і буквально за короткий період показуєш рівень справжнього професіонала, зі стійкою психікою. Жора це настільки показав у своїх іграх, після Франції, що я йому стоячи аплодую. Він став тією опорою, на яку вся збірна в той період змогла спертися, і я вважаю, що це його заслуга, що Україна здобула саме такий результат в кінці.

Ці ігри показали, що у нас є хороша команда. Є хороші футболісти. Так, нам не вистачає стабільності, і тому індивідуальності тут допомагають. Напевно, Жора взяв на себе якості лідера, тієї опори, на яку збірна молодих гравців змогла спертися і вийти, перетерпіти і досягти потрібного результату", – зазначив Пятов в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Бущан став головним героєм жовтневих матчів збірної України, здійснивши 20 сейвів лише у двох матчах Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

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