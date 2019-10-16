Пятов назвав головну запоруку шаленого успіху збірної України

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився думками щодо дострокового виходу "синьо-жовтих" в основну частину Євро-2020.

"Запорука нашого успіху в єдності. У збірній все змінилося, тому є результат. Ми зараз отримуємо задоволення від футболу. Спочатку, може, не всі вірили, що збірній України вдасться виконати завдання, але своєю грою і, відповідно, результатом ми заздалегідь закрили питання про переможця групи.

Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті

Ми прагнемо бути ще сильнішими. Зараз збірна заздалегідь отримала право участі у фінальній частині чемпіонату Європи. Думаю, навіть від цього рейтинг нашої збірної покращиться.

Перемога над чинним чемпіоном Європи – це чудово, але я завжди спокійно сприймаю подібні ситуації. Попереду ще чимало матчів, в яких напруження буде не меншим", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України і досі не зазнала жодної поразки у відборі на Євро-2020 – шість перемог і одна нічия в семи турах.

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією