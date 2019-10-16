toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

Пятов назвав головну запоруку шаленого успіху збірної України

10:08 2118 Читать на русском
Пятов назвав головну запоруку шаленого успіху збірної України
Андрій Пятов / Getty Images

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився думками щодо дострокового виходу "синьо-жовтих" в основну частину Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Запорука нашого успіху в єдності. У збірній все змінилося, тому є результат. Ми зараз отримуємо задоволення від футболу. Спочатку, може, не всі вірили, що збірній України вдасться виконати завдання, але своєю грою і, відповідно, результатом ми заздалегідь закрили питання про переможця групи.

Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті

Ми прагнемо бути ще сильнішими. Зараз збірна заздалегідь отримала право участі у фінальній частині чемпіонату Європи. Думаю, навіть від цього рейтинг нашої збірної покращиться.

Перемога над чинним чемпіоном Європи – це чудово, але я завжди спокійно сприймаю подібні ситуації. Попереду ще чимало матчів, в яких напруження буде не меншим", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України і досі не зазнала жодної поразки у відборі на Євро-2020 – шість перемог і одна нічия в семи турах.

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

blog_ava
Ярмоленко розкішно осоромив двох гравців Португалії, навіть не торкнувшись м'яча – УЄФА відзначив гру українця
08:50
6674
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Збірна України Україна Україна Андрій Пятов Андрій Пятов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
9
год
:
54
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук