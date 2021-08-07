"Хто замінив Коноплянку в статусі головного гумориста збірної України? У нас ніколи не було проблем з почуттям гумору. Просто Женя своєрідний. Не скажу, що він був прямо головний жартівник.

Пятов пояснив, чому завершив кар'єру у збірній України

У нас є Сєрьога Кривцов, вся збірна знає, як він любить пожартувати. Він один з найсильніших гумористів. Той же Худжамов був свого часу з гарним почуттям гумору. Всі хлопці розуміють ці жарти, охоче підхоплюють і це створює чудову атмосферу в збірній", – поділився Пятов у інтерв'ю виданню Фокус.

Нагадаємо, Коноплянка пропустив Євро-2020 через важку травму, а збірна України досягла стадії 1/4 фіналу турніру.

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