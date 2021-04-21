"Малоймовірно, що Динамо втратить очки у всіх чотирьох матчах. Звичайно, це для нас боляче і неприємно. Думаю, що попереду нас чекає багато розборів: коли закінчиться сезон, керівництво збере команду і скаже, що ми робили не так і як рухатися далі.

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Ми до всього готові. Розуміємо свою відповідальність, свої помилки. Перш за все, ми повинні звинувачувати лише себе, тому що ми втратили багато очок там, де не повинні були втрачати. Але Шахтар завжди прагне перемагати. Залишилося чотири матчі, і в цих чотирьох іграх ми повинні перемогти", – сказав Пятов у коментарі Shakhtar NEWS.

Нагадаємо, після 22-х турів Шахтар відстає від лідера першості – Динамо – вже на десять очок.

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