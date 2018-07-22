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Пятов: Моя помилка з пропущеним голом, це життя, всяке буває

09:10 403 Читать на русском
Пятов: Моя помилка з пропущеним голом, це життя, всяке буває
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок України проти Динамо (1:0).

"Почали ми чудово: мали пару можливостей, пару перекладин. Потім гол, напевно, трохи надломив, і гра пішла зовсім інша. Динамо закрилося, ми атакували.

У другому таймі кияни мали кілька моментів, вони могли забити. Думаю, час є, розберемо, тільки початок сезону.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Момент з голом? Я опорною ногою підбив собі м'яч і вийшло, що промахнувся. Начебто після цього все закрили, але вийшло, що Бесєдін не бив по воротах, а віддав пас. Звичайно, неприємно, але це життя, всяке буває", – сказав Пятов в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

Шахтар – Динамо: жах Пятова, провальні новачки, питання до суддівства і привабливий старт сезону

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Андрій Пятов Андрій Пятов
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