Пятов: Мораєсу ще треба виграти конкуренцію у збірній України

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував натуралізацію одноклубника Жуніора Мораєса та повернення у збірну хавбека Гента Романа Безуса.

"Збірна давно не збиралася. Зараз тренерському штабу непросто за такий короткий період часу при підготовці до матчу донести до футболістів всі свої нові задуми. Але я знаю, що в нашій команді всі професіонали і на тренуваннях кожен працює з максимальною концентрацією.

Натуралізація Мораєса? Якщо людина прийняла громадянство, він громадянин цієї країни, значить, Україна для нього не порожній звук. Але кращому на цей момент бомбардиру українського чемпіонату потрібно ще виграти конкуренцію за місце в складі збірної. Доведе, що краще, буде на ділі допомагати нашій країні домагатися більшого авторитету в футбольній Європі.

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Повернення у збірну Безуса? Я дуже тішуся за Романа. Стежив за його матчами в Сент-Трюйдені. В результаті він не даремно перейшов в Гент – команду більш високого рівня.

Також після нетривалої перерви радий бачити в колективі Едіка Соболя, який, нарешті, не тільки почав стабільно грати в основі чеського Яблонця, а й відзначився забитим м'ячем. Захисник не залишився непоміченим наставниками збірної (посміхається)", – цитує Пятова Команда№1.

Зазначимо, сьогодні підопічні Андрія Шевченка протистоятимуть збірній Португалії в матчі першого туру відбору до Євро-2020.

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