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Пятов: Молоді гравці Шахтаря довели, що заслуговують на довіру

08:26 778 Читать на русском
Пятов: Молоді гравці Шахтаря довели, що заслуговують на довіру
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився своїми враженнями від матчу проти Манчестер Сіті (1:1) у 5-му турі Ліги чемпіонів.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Звичайно, хотілося виграти і вирішити долю виходу в плей-офф. Сподобалася організація гри, всі відпрацьовували. Давно ми не грали так спокійно і впевнено. Все буде вирішуватися в останньому турі, будемо намагатися виграти, а там вже будемо рахувати очки.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Скільки я років в Шахтарі, завжди приходили молоді, міняли. Є довіра, їх же не дарма купували. Ось з'явився шанс, хлопці довели, що вони заслуговують. Нікому місце не гарантоване. Буде грати той, хто сильніший.

У команди є характер – це добре. Але головне, що є гра. Будемо аналізувати, покращувати", – цитує Пятова ua.tribuna.com.

Нагадаємо, після 5-го туру Шахтар має у своєму активі 6 очок і посідає друге місце у групі С. В останньому турі "гірники" прийматимуть італійську Аталанту.

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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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