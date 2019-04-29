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Пятов міг перейти в Динамо у 2006 році

22:54 233 Читать на русском
Пятов міг перейти в Динамо у 2006 році
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов міг захищати кольори Динамо.

"У мене був період, коли я зіграв на ЄВРО, де ми посіли друге місце. Потім поїхав на чемпіонат світу в 2006 році. Тоді Шахтар і Динамо хотіли придбати мене у Ворскли.

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У мене був тренер з шахтарським серцем, і я зрозумів, що це та команда, яка мені потрібна. Тим більше, пропозиція Шахтаря влаштовувало полтавців", – сказав Пятов Зе Інтерв'юер.

Голкіпер перейшов у Шахтар з Ворскли влітку 2007 року і встиг виграти Кубок УЄФА у сезоні 2008/09.

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Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ворскла Ворскла
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